Louis Vuitton ha presentato i bauli per le medaglie e la torcia delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) In vistadi, partner principale dei prossimi Giochi Olimpici e Paraolimpici, accelera i tempi e a meno di tre mesi dalla cerimonia di apertura, prevista il prossimo 26 luglio, presenta dueper lee ladella mitologica fiamma olimpica. Specializzato insportivi, il marchio francese del lusso ha già realizzato grandi custodie protettive per la Coppa del Mondo di calcio, la Coppa del Mondo di rugby, il trofeo NBA, gli Open di Francia per due anni, la Coppa America, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e il Pallone d'Oro. Ledirappresentano senz'altro una ghiotta occasione per ...