Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 28 marzo 2024 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 26, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 23 (85) 6 (67) 84 (60) 44 (57) 29 (54) Cagliari: 16 (106) 37 (82) 54 (76) 49 (67) 11 (56) Firenze: 7 (68) 19 (61) 21 (54) 20 (51) 52 (50) Genova: 8 (70) 12 (69) 33 (68) 34 (66) 44 (55) Milano: 66 (80) 83 (68) 81 (57) 77 (48) 57 (40) Napoli: 84 (71) 30 (53) 32 (52) 9 (48) 80 (46) Palermo: 47 (128) 16 (78) 54 (71) 49 (71) 88 (67) Roma: 37 (73) 49 (63) 30 (58) 48 (54) 77 (51) Torino: 89 (118) 33 (78) 29 ...

In diretta su ItaliaSera.it l’estrazione del concorso SiVinceTutto Superenalotto . ecco la sestina estratta oggi, mercoledì 27 marzo 2024, con i numeri estratti stasera per il gioco della lotteria ... (italiasera)

Estrazioni del Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto oggi giovedì 28 marzo 2024 : numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Questa sera, giovedì 28 marzo 2024 , alle ore 20 vanno in scena le ... (tpi)

Carne di cavallo ritirata per Listeria dai supermercati: il richiamo del Ministero e i rischi per l'uomo - Carne di cavallo ritirata dagli scaffali dei supermercati per presenza di Listeria: qual è il Lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto ...notizie.virgilio

Super jackpot da 81 milioni: Lotto, SuperEnaLotto, 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 28 marzo. Le quote - Questa sera (26 marzo) alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, SuperenaLotto, SimboLotto e 10eLotto. Estrazioni del Lotto, caccia ai numeri vincenti con estrazione come sempre fissata alle ...corriereadriatico

Lotto, vinti oltre 62mila euro nel Padovano grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna - L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di oltre 316 milioni di euro da inizio anno ...padovaoggi