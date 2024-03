L’opinionista di fede rossonera Una coppa europea a testa? Voglio subito carta e penna»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da una parte il risultato sportivo, che conta eccome per le due squadre. Milan impegnato nella corsa al secondo posto, Fiorentina che vuole rimanere agganciata al treno dell’Europa. Tiziano Crudeli parte però dall’altro tema della sfida del ‘Franchi’: il ricordo del dg viola. "Devo essere sincero, quel che è successo a Barone mi ha sconvolto. Non solo perché se n’è andato un dirigente che stimavo, ma anche perché queste tragedie ti fanno capire che oggi ci siamo e domani non si sa. La Fiorentina ha vissuto una tragedia terribile a pochi anni di distanza dal dramma di Astori". Il destino riporta al ‘Franchi’ Stefano Pioli, che allora si fece carico del gruppo e lo trascinò fuori dal dramma. "Sarà sicuramente emozionato. È molto legato a Firenze, i tifosi della Fiorentina sono legati a lui". Equazione semplice. A Crudeli chiediamo anche lo sforzo di guardare oltre. Alla sfida in ...