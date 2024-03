Lombardi risponde a Rubano e Forza Italia | “Pensate a lavorare per il Sannio”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia Nino, a margine della conferenza stampa di “Rigenera“, svoltasi questa mattina alla Rocca dei Rettori, è tornato a parlare delle polemiche recenti a seguito delle dichiarazioni del deputato diFrancesco Mariasulle attività amministrative della Provincia. Il primo inquilino della Rocca ha attaccato: “Se i parlamentari si preoccupassero più della loro competenza e del territorio potremmo produrre molto di più. Non mi creano disagio queste polemiche, Il deputatoritiene che sia scandaloso l’ente Provincia. Io difendo il personale e la classe dirigente dell’Ente. Inviterei lui e tutto il gruppo dia produrre qualcosa per il bene del territorio e quindi a valutare ...

In molte scuole periferiche, la presenza di studenti stranieri supera spesso il 50% del corpo studentesco, come sottolineato da Abele Parente, segretario lombardo di Uil Scuola. Questa situazione ... (orizzontescuola)

Cateno De Luca risponde a Renzi e alla querela con una pernacchia: «Se l’è meritata» - Cateno De Luca ha risposto con una pernacchia ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare la querela di Matteo Renzi: «Se l'è meritata» ...lettera43

LIVE Piacenza-Milano 0-3, Superlega volley 2024 in DIRETTA: prestazione sontuosa dei Lombardi che dominano in trasferta e si regalano la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.17 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e una buonanotte! 22.16 E' ancora in corso ...oasport

Il presidente della Provincia Lombardi risponde all’onorevole Rubano: ‘Nessun titolo per impartire lezioni. Inoltreremo formale querela’ - In riferimento alle dichiarazioni rese oggi 23 marzo 2023 dall’on.le Francesco Maria Rubano nel corso di una Conferenza Stampa presso la sede provinciale sannita di Forza Italia, il Presidente della ...ntr24.tv