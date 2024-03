L' OFAC sanziona i facilitatori finanziari e i trafficanti di droga del regime siriano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Martedì scorso l'Office of Foreign Assets Control () del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di applicare sanzioni a undici persone ed entità siriane per il loro supporto aldi Bashar al-Assad, in Siria attraverso il traffico illegale di. Queste misure riflettono gli sforzi continui dell'amministrazione Biden negli ultimi 12 mesi per affrontare in modo più proattivo il narcotraffico. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la produzione e il traffico del Captagon, simile all'anfetamina, sono diventati una delle principali fonti di reddito per ildi Assad, le forze armate siriane e le forze paramilitari. Il Captagon è un enorme problema anche in Arabia Saudita dato che il Regno è tra i principali consumatori di questo stimolante anfetaminico. ...