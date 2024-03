Lo scontro di civiltà che non si può nominare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non sarà il caso, dopo l’ennesima ecatombe, di rispolverare la vecchia espressione “di” introdotta da Samuel Huntington? Si stenta a farlo perché abbiamo – quasi tutti – paura di violare le regole del “politically correct” e del pacifismo, che si sono insinuati così profondamente nella nostra cultura da diventare parte del linguaggio e del sentire comuni. Vediamo insomma il mondo come vorremmo che fosse, non come è. Eppure che unodisia in atto è evidente. Pur tenendo conto, nel caso del massacro di Mosca, dell’estrema ambiguità e della malafede di Vladimir Putin. Ma una vittoria dell’islam non appare a questo punto impossibile, visto il torpore che sembra annichilire il mondo occidentale. Sfida laica all’islam Mi ha molto stupito, a questo proposito, leggere le dichiarazioni ...