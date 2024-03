“Lo ha ammesso!” Frecciatina a Beatrice | Mirko se ne esce malissimo e scoppia il caso | il video del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lunedì 25 marzo Perla Vatiero ha vinto la la diciassettesima edizione del. Un risultato clamoroso, se si pensa che in questi mesiLuzzi ha vinto tutti i televoti e le nomination arrivando anche al record del reality show di Canale 5. Un risultato arrivato anche grazie al riavvicinamento avuto con l’ex fidanzatoBrunetti, con il quale aveva partecipato a Temptation Island. Come ormai p noto, Perla eerano usciti dal reality delle tentazioni da soli. O meglio, lei era uscita da sola, perché lui era tornato alla vita di tutti i giorni insieme alla sua tentatrice Greta (poi entrata al). Professavano amore e passione ma non hanno retto e a ottobreaveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata ...