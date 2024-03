LIVE – Padova-Pergolettese 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di giovedì 28 marzo 2024) Alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzoscenderanno in campo in occasione del girone A di. La trentaquattresima giornata si apre con la sfida della seconda classe, che cercherà i tre punti contro la sedicesima classificata. Alla vigilia Vincenzo Torrente ha parlato della situazione della sua squadra, reduce dalla sconfitta con la Pro Vercelli: “Stiamo Bene, a parte Dezi, sono tutti convocati, domani deciderò che formazione utilizzare. L’idea è mandare in campo i migliori. Domani deciderò in relazione a come vogliamo giocare. Cambi rispetto domenica? I cambiamenti anche allo tattico, devono essere un nostro punto di forza come è stato con la Pro Patria o il Catania. Domani possiamo fare 4-3-3 o il 4-2-3-1, l’importante è tornare a fare ...

Alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo Padova e Pergolettese scenderanno in campo in occasione del girone A di Serie C 2023 / 2024 . La trentaquattresima giornata si apre con la sfida della seconda

