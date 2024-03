LIVE – Gubbio-Torres 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tutto pronto per, match della trentaquattresima giornata del girone B di. La partita è in programma alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Si tratta di un match dei piani alti della classifica. Ilha 51 punti ed è quinta, mentre laè seconda. L’occasione è speciale per la squadra ospite, che in caso di vittoria e di passo falso della Carrarese sarebbe certa del secondo posto in classifica. Un’aritmetica che darebbe morale e permetterebbe alladi arrivare nelle migliori condizioni al playoff. Prima però c’è da superare l’ostacolo, che ha voglia di reagire dopo tre sconfitte consecutive. Lainvece non ...

Tutto pronto per Gubbio-Torres , match della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo e le due squadre sono pronte ... (sportface)

Tutto pronto per Gubbio-Torres , match della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 20:45 di oggi, giovedì 28 marzo e le due squadre sono pronte ... (sportface)

LIVE Serie C | Gubbio-Torres: segui la diretta del match - Nuovo appuntamento di campionato per la Torres di Alfonso Greco che, in occasione del turno numero 34 del girone B della Serie C, fa visita al Gubbio. Un match importante per Scotto e compagni che su ...msn

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol LIVE score: anticipi al via, si comincia! (oggi 28 marzo 2024) - Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol LIVE score degli anticipi per la 34^ giornata in programma oggi, giovedì 28 marzo 2024.ilsussidiario

DIRETTA/ Gubbio Torres video streaming tv: isolani imbattuti negli ultimi tre anni (Serie C, 28 marzo 2024) - Diretta Gubbio Torres streaming video tv: risultato LIVE, probabili formazioni e dove vedere il match di oggi 28 marzo per la 34esima giornata di Serie C ...ilsussidiario