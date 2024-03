Liscate | ustionato dallo scoppio di un serbatoio | grave operaio di 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Milano), 28 marzo 2024 – Un 22enne è rimastoin seguito allodi unnell’officina della concessionaria AutoGabetta, dove l’uomo lavora. L’incidente sul lavoro è avvenuto stamattina, intorno alle 11.30, in via Curiel 31 a, nel Milanese. Il giovane è stato investito dalla fiammata, riportando ustioni di secondo grado al volto e di primo grado alle mani. I colleghi hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. L’è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, le sue condizioni sono gravi. Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti ...