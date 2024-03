L’ironia di Bersani | “Test ai magistrati? Anche Vannacci li ha superati…” E sul governo | “Soffre le autorità indipendenti” Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Il messaggio deiè chiaro: un altro attacco alla magistratura. Hanno fastidio verso tutte le, se la sono presacon l’anticorruzione, la Corte dei conti quanto guardava nel Pnrr, con le forze intermedie. A chi porta le armi è giusto fare tutti idel caso, per il resto o li facciamo tutti perché ogni mestiere ha una responsabilità sociale o nessuno. Prendo quella di Gratteri come un’azzeccatissima provocazione”. Lo ha detto Pier Luigiospite a Otto e mezzo su La7, in riferimenti aipsicoattitudinali per i. Parlando di forze dell’ordine, Lilli Gruber ha aggiunto: “li ha fatti”. E: “Sì, e li ha ...