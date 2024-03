L'Inter ha già vinto lo scudetto per i bookmakers | premi in anticipo per chi ha puntato sui nerazzurri

Tutto quello che non torna nel caso Acerbi: ...una squalifica per lui che ha 36 anni avrebbe significato rescissione di contratto con l'Inter, ... Ebbene, come hanno già fatto notare in parecchi, viste le condizioni, gli estremi potevano esserci. O ...

Con Acerbi la giustizia sportiva è stata insolitamente garantista, con la Juventus decisamente meno (Il Foglio): ... evitando al difensore dell'inter una condanna che avrebbe probabilmente messo fine alla sua ... Ne va della credibilità, già messa a dura prova, di un sistema intero.