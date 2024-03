L’incontro tra il sindaco Ghinelli e il primo cittadino di Burbank | Nick Schultz

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave presso il Musexpo, ilAlessandroha annunciato il suo incontro con, ildi, città gemellata con Arezzo e famosa per essere la sede del festival internazionale dedicato all’industria musicale.tra i due primi cittadini ha offerto un’opportunità per approfondire i legami tra le due città, rafforzati dall’accordo di sister city firmato nel 2022. Questo accordo ha sottolineato l’importanza dello scambio culturale e artistico tra le due municipalità, con un particolare focus sul coinvolgimento dei giovani. Durante, è emersa la volontà di esaminare dettagliatamente le prospettive di sviluppo nei settori chiave delle due città, ...

Rocco Siffredi e Alisa Toaff a Le Iene (US Mediaset) Le Iene fanno riappacificare Rocco Siffredi e Alisa Toaff. Nella puntata di questa sera del programma di Italia 1, in cui verrà mostrato il ... (davidemaggio)

Latina – Pubblicate, sull’Albo Pretorio del Comune di Latina , due ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta per sabato 30 marzo 2024, giornata in cui si svolgeranno contemporaneamente un ... (temporeale.info)

Arezzo: incontro con il primo cittadino della città gemellata di Burbank - Come da lui stesso annunciato in occasione della partecipazione all'evento organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave in programma a Musexpo, il sindaco Alessandr ...www3.saturnonotizie

Giorgia Meloni in Libano: «Sostegno alla sicurezza, serve de-escalation». L’incontro con i militari: «L’Italia vi è grata» - È lo scenario che Giorgia Meloni vuole evitare, come ha ribadito anche nell'incontro di ieri con il premier libanese ... a ridosso della linea del fronte tra Hezbollah e Israele. La de-escalation è ...unionesarda

Officina patrimonio - È dedicata al tema dell’incontro la quarta puntata di “Officina patrimonio", in onda giovedì 28 marzo alle 23.00 in prima visione su Rai Storia. La cultura e il patrimonio sono portatori di identità p ...rai