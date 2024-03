L' incontro con il primo cittadino della città gemellata di Burbank

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Arezzo, 28 marzo 2024 – Come da lui stesso annunciato in occasionepartecipazione all'evento organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave in programma a Musexpo, il sindaco Alessandro Ghinelli ha incontrato Nick Schultz,di, lacalifornianacon Arezzo e sede del festival internazionale dedicato all'industria musicale. L'ha offerto l'opportunità per approfondire quanto già condiviso lo scorso anno in occasionefirma dell'accordo di sister city, approvato dai due comuni nel 2022, ovvero la progettazione di momenti di scambio tra le due municipalità in particolare per quanto riguarda il settore delle arti e dello spettacolo, oltre all'impegno nella creazione di opportunità di scambi e affiliazioni ...