Lille-Lens venerdì 29 marzo 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di giovedì 28 marzo 2024) Riparte la Ligue1 con il ventisettesimo turno che inizia con il derby del Nord tra ildi Fonseca ed ildi Haise. Una partita che è un’importante fase di passaggio nella corsa ai primi tre posti, con i Dogues al momento avanti di un punto sui Sang et Or in classifica, rispettivamente a -3 e -4 dal Monaco attualmente terzo in classifica. Per i padroni di casa 3 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lille-Lens è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni , diretta tv e pronostici . Sarà un derby du Nord più rovente ... (ilveggente)

Lille-Lens Streming Gratis: la Ligue 1 in Diretta LIVE - Dopo gli impegni dediti alle nazionali, anche il torneo di Ligue 1 apre nuovamente i battenti. Sugli scudi Lille-Lens, match valevole per la 27ª giornata del ...footballnews24

Lille – Lens streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv - Questa sera alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventisettesima giornata di Ligue 1 2023/24 tra Lille e Lens. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio ( ...generationsport

Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW - Parte un nuovo weekend di calcio internazionale con le sfide di Bundesliga e Ligue 1. Si inizia oggi in Framcia con la sfida tra Lille e Lens. Occhi puntati anche sulla Coppa di Germania in programma ...sport.sky