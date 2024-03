Ligue 1 | L’Equipe | Marsiglia e Lione su Fonseca | ma il Lille proverà a trattenerlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè in piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League e il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere decisivo per le sorti di Paulo. Il tecnico è molto apprezzato dalla società, che farà di tutto peranche la prossima stagione. E chiaramente la possibilità di tornare ad allenare in Champions League invoglierebbe o stesso allenatore ex-Roma a rimanere in quel di. In caso contrario, c’è già chi vorrebbe portarlo altrove: secondo “”, siache– dopo questa stagione travagliata e caratterizzata da diversi cambi di guida tecnica – sarebbero interessate a portarevia da. SportFace.