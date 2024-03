L’idea di una revisione dei trattati europei non ha futuro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il voluminoso rapporto sul da farsi dopo le elezioni che era stato approvato con una ristretta maggioranza dal Parlamento europeo il 22 novembre 2023 con l’obiettivo di avviare – per la prima volta dal 2009 – la procedura per ladeiè sostanzialmente scomparso dall’agenda europea. Non ne parlano i manifesti dei partitiin vista delle elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024 approvati dai loro congressi, o meglio, non ne parla il partito dei popolari, i cui parlamentari si opposero a maggioranza il 22 novembre a quel rapporto, costringendo tuttavia gli altri gruppi ad accettare in sede di emendamenti compromessi fortemente riduttivi rispetto all’ambizione iniziale della Commissione affari costituzionali. Non ne parlano i socialisti, che si espongono in modo articolato sulle politiche (policies) ma non sul modo ...