L’idea del Pd | candidare Ilaria Salis alle elezioni europee per darle l’immunità e farla uscire dal carcere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Partito Democratico vuoleal Parlamento Europeo.viene direttamente dalla segretaria Elly Schlein, che ne ha parlato in una riunione con i fedelissimi prima della segreteria sulle. L’insegnante antifascista è detenuta da oltre un anno a Budapest in Ungheria con l’accusa di aver aggredito insieme ad altri alcuni neonazisti durante una manifestazione. Oggi andrà in scena un’udienza del suo processo. E la sua detenzione è diventata una questione politica nel paese di Orbán. Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha detto al Tg1 che«è venuta in Ungheria come parte di una gang di estremisti di sinistra e ha picchiato persone innocenti». Lei è stata anche ritratta impiccata in un murale a ...