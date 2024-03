Libano | presso la sede diplomatica del Belpaese di celebra la Giornata del Design

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) In occasione delladelItaliano 2024, l’Ambasciata d’Italia in, insieme all’Istituto Italiano di Cultura (IIC) e all’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ITA), ha dato il via a una serie di iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quest’anno, il tema “Valore della produzione: Inclusività, Innovazione e Sostenibilità” guida un ricco programma di eventi dedicati alle eccellenze delitaliano, rivolto a professionisti,er, università e studenti. Al centro dellezioni è la mostra in corso a Beirut intitolata “Tools for After –”, inauguratail Palazzo Sursock e visitabile fino al 7 aprile 2024. Presentata dall’Istituto italiano di cultura in ...