Libano | Giorgia Meloni gioca a calciobalilla con i militari italiani E subisce un gol – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) La presidente del Consiglio,, ha visitato idispiegati in. Nel farlo, oltre a chiacchere e saluti, ha ancheto un po’ a. “Grazie Presidenteper la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa”, ha scritto il ministro su X il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha condiviso le immagini della premier alla base. Grazie Presidente @per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa. pic.twitter.com/2VKINbJMps— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 28, 2024 Leggi anche: Gaffe del premier libanese all’aeroporto di Beirut, accoglie la segretaria e la scambia per ...