L’ex neonazista che ispirò “American History X” scopre le sue origini ebree con un test del Dna e si converte

(Di giovedì 28 marzo 2024) Con il suo “Autobiografia di unguarito”, Frank MeeinkEdward Norton nel film del 1998 “X” ma oggi, grazie a undel Dna,suprematista bianco ha scoperto le sue, si è convertito e ora mangia solo kosher, osserva lo Shabbat e studia la Torah tre volte a settimana. “Grazie a un bellissimo dono di Dio, ho scoperto di essere ebreo attraverso il Dna”, ha spiegato Frank Meeink in un’intervista al New York Post. Una volta un amico gli disse che “sembrava ebreo”, così l’uomo decise di sottoporsi a ungenetico attraverso la piattaforma 23AndMe, da cui emerse che – attraverso la bisnonna materna di sua madre – era per il 2,4% un ebreo ashkenazita. Un’origine (e una fede) che ha ...