L' Eredità | chi è Pierpaolo | situazione sentimentale | vincite e curiosità

Tutto pronto per il ritorno su Rai1 de L’Eredità con il conduttore Marco Liorni: chi sarà il campione nella puntata di giovedì 28 marzo 2024? Marco Liorni – ilcorrieredellacitta.comTorna ... (ilcorrieredellacitta)

Il 2023 ha segnato un record per la Povertà in Italia. Secondo l’indagine preliminare Istat appena rilasciata, 5,7 milioni di italiani vivono in Povertà assoluta, mai così tanti. Al Sud l’incidenza ... (ilfattoquotidiano)