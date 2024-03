Lega Pro | 34? giornata | si parte stasera con Catania-Giugliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrà inizio questa sera con l’anticipo(ore 20:45) il 34esimo turno di campionato. Laha concesso agli etnei di giocare due giorni prima rispetto a tutte le altre squadre in vista della finale di ritorno di Coppa Italia, in programma sempre al ‘Cibali-Massimino’ contro il Padova il 2 aprile. Entrambe le gare si disputeranno a porte chiuse come conseguenza degli incidenti causati da un gruppo di ultras delall’Euganeo in occasione della finale di andata diPro. Il programma della 34esimadiPro si completerà sabato con le rimanenti nove gare. Fari puntati sul ‘Menti’ dove la capolista Juve Stabia ospiterà il Messina e al ‘Bonolis’ di Teramo dove è in programma Monterosi-Benevento. Tutta da ...