L’editoriale Perché le tre “punte” del destra-centro giocheranno insieme pure in Europa

(Di giovedì 28 marzo 2024) In una campagna per le Europee entrata plasticamente nel vivo c’è un dato che è possibile già mettere in conto, ancora prima che si aprano le urne: la prossima Commissione europea sarà di. Al di là, almeno così dovrebbe, delle geometrie ventilate da tanti architetti di stanza a Bruxelles. Soprattutto è chiamata ad esserlo a differenza di quella – non proprio brillante (eccezion fatta per qualche timido segnale nell’ultimo scampolo) – che ha governato l’Ue in questi ultimi cinque anni: frutto di una larghissima coalizione ma a trazione decisamente rosso-verde. Il motivo del cambio di regia, e ci si augura di contenuti e agenda, è semplice: i commissari europei, i “ministri” Ue, non dipendono dal risultato elettorale ma vengono indicati dai governi in carica. E al contrario di ciò che è avvenuto nel 2019 gli esecutivi attualmente in carica ...