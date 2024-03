Lecco-Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B. I lombardi, ormai condannati alla retrocessione, giocano per l’onore, mentre i veneti per rientrare in zona playoff.si giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Desolatamente ultimi in classifica, i lombardi sono reduci da quattro sconfitte consecutive che rendono la salvezza un obiettivo praticamente irraggiungibile. Sono infatti dieci i punti che dividono la squadra di Aglietti dalla permanenza nella categoria a nove giornate dal termine I veneti inseguono i playoff ad appena un punto, ma devono necessariamente tornare quello che sono stati pochi mesi fa, quando sembravano lanciati verso la promozione diretta. La squadra di Gorini è reduce infatti da dieci giornate ...

Il Gazzettino - Cittadella, Vita: "I due pareggi ci hanno un po' liberato la mente, ma la medicina sono i tre punti" - Il Lecco poi non ha certo un organico da ultima in classifica, potendo contare su tanti elementi che possono metterti in difficoltà. Sarà quindi un confronto e insidioso, dove servirà un Cittadella ...tuttob

Lecco-Cittadella, Vita: “I due pareggi ci hanno un po’ liberato la mente, ma i tre punti sono la medicina…” - «I moduli sono numeri, dipende da come vengono interpretati: anche cambiando pelle stiamo cercando di restare sempre aggressivi, per puntare al recupero del pallone più in alto possibile. Sicuramente ...trivenetogoal

Lecco, sono giorni decisivi. Per restare in Serie B serve un miracolo salvezza. E la cessione non decolla - Il Lecco si divide tra impegni di campo e le tante voci di una possibile cessione. Sono giornate molto importanti in casa della compagine bluceleste che, lunedì di Pasquetta alle 15, affronta in casa ...ilgiorno