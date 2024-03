Lecce | Sticchi Damiani | “Dispiace per D’Aversa | serviva una scintilla Gotti scelta condivisa con Corvino”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Non stiamo attraversando un momento banale, viviamo una fase cruciale della stagione. Veniamo da un cambio di allenatore improvviso e inaspettato, con qualche giorno di travaglio. Lo avevo detto al mister prima di Salerno: era potenzialmente la peggior partita possibile per iniziare un nuovo percorso, ma abbiamo fatto il massimo, con sacrificio. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria complicatissima”. Il presidente del, Saverio, è intervenuto quest’oggi a RadioTV Serie A con RDS parlando della situazione attuale del suo club. Di poche settimane fa la decisione di salutare Roberto: “Il suo esonero mi è dispiaciuto molto sul piano personale e umano. Sono black out che possono capitare a chiunque quando sei sotto pressione anche psicologica, a me per primo. Poi si reagisce, a volte in ...