Domenica alle 18 ci sarà Lecce-Inter , match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. I salentini si sono allenati oggi accogliendo un rientro molto importante. VERSO IL VIA DEL MARE ? ... (inter-news)

Luca Gotti , allenatore del Lecce , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Salernitana Luca Gotti , allenatore del Lecce , ha diramato la lista dei giocatori ... (calcionews24)

Lecce, Sant'Oronzo torna in piazza: ora c'è la data. L'annuncio del sindaco - C’è la data: il prossimo 13 aprile la statua di Sant’Oronzo ritornerà in cima alla colonna romana al centro della Piazza. Lo ha annunciato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che nel corso della ...quotidianodipuglia

Lecce, via XXV luglio vietata alle auto dal 2026: il progetto. Pubblicato il bando per i lavori - Basoli dove oggi ci sono asfalto e automobili. E uno dei luoghi simbolo di Lecce destinato a cambiare in maniera radicale entro il 2026, con un restyling che rivoluzionerà ...quotidianodipuglia

Per il Venerdì Santo più pesce sulle tavole pugliesi ma costa caro - PUGLIA - Per il Venerdì Santo i pugliesi rispetteranno le tradizioni religiose della Pasqua, con il pesce che sarà immancabile sulle tavole nonostante il caro ...corrieresalentino