Le parole di Salvini e Valditara sugli studenti stranieri a scuola sono contro la logica e la matematica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Disgregazione e caos è il binomio evocato dal ministro dell’Istruzione nell’avallare la boutade disul tetto massimo del 20 per cento di alunniall’interno di ogni classe., nel dare ragione al collega di governo, incorre tuttavia nello stesso paralogismo: mescolare gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana a quelli che non parlano italiano e a quelli che appartengono a culture diverse – confondendo libertà e anarchia, ove stigmatizza “la società del melting pot, dove ognuno pensa e fa ciò che vuole”. È, fatalmente, l’onda lunga di Pioltello, dove il Ministro che si era opposto alla chiusura per Ramadan non ha potuto eccepire nulla quando la si è sublimata in una più vaga chiusura per “esigenze didattiche”. Una specie di fallo di reazione, che manca di tenere presenti due aspetti. Anzitutto, ...