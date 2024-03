Le indiscrezioni sulle cure di Kate Middleton | “Tre settimane di chemio e trattamenti a casa”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ledi: “Tredi” Dopo aver rivelato di avere un cancro e di aver iniziato laterapia, non si placano lesullo stato di salute di. “Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomicose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito” aveva dichiarato la principessa del Galles nel filmato in cui aveva rivelato il suo stato di salute. Secondo quanto trapelato, l’oncologo che ha in curaavrebbe stabilito “sei moduli di tredi, scanditi da esami del sangue”. La principessa non si ...