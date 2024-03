Lazio | si ferma Lazzari | Felipe Anderson cambia ruolo contro la Juventus

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stop in casaper l`esterno Manuel. La squalifica di Luca Pellegrini riduce ai soli Marusic e Hysaj i laterali disponibili per...

Finalmente scopriamo chi muore nel sequel di Beetlejuice grazie al teaser che conferma quanto anticipato dalle foto dal set un anno fa. Fan di Tim Burton in fibrillazione per l'uscita del teaser di ... (movieplayer)

Terminerà oggi alle 21 lo Sciopero nazionale dei treni che da ieri sera sta comportando ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Sarebbe ferma 1 vettura u 3: oltre al Gruppo Fs e treni talia, ... (fanpage)

La Juventus su Instagram celebra la super parata di Buffon contro la Lazio - Nell'avvicinamento al match contro la Lazio, la Juventus, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto il consueto tuffo nel passato e nei precedenti tra le due squadre. Nella giornata di oggi ...tuttojuve

QUI FORMELLO, brutte notizie per Tudor: si ferma un esterno - ALLENAMENTI Lazio - Igor Tudor continua con le prove tattiche anti Juventus a Formello, ma un esterno si ferma ...lazionews.eu

