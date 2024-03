Lazio | Kamada bussa alla porta di Tudor in cerca di riscatto

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma 28 marzo 2024 - Una delle grandi incognite della stagione laziale è senza dubbio il talento effimero e incostante di Daichi. La nota più stonata del mercato estivo capitolino, l'ingaggio del nipponico, doveva dare ulteriore dinamismo e brillantezza al centrocampo biancoceleste. L'avvio in chiaroscuro doveva aveva sì mostrato il proprio talento, senza però trovare mai la giusta continuità, L'ex Eintracht Francoforte è stato relegato in fondo alle rotazioni, con un minutaggio via via sempre più esiguo fino a diventare il più grande punto interrogativo del campionato della. Dove bisogna rire il colpevole del fallimento, fin qui, dell'esperienza diin biancoceleste? Sicuramente lo schieramento fuori ruolo non ne ha giovato all'inserimento. Il giapponese è un centrocampista dalle doti ...

primo giorno di lavoro per Tudor a Formello . Il nuovo tecnico della Lazio si è presentato oggi alla squadra, orfana di sei nazionali,... (calciomercato)

Corriere dello Sport – Napoli e Lazio pensano a uno scambio : Simeone per Kamada L’edizione del quotidiano, ha svelato in anteprima una mossa di mercato … L'articolo Napoli e Lazio pensano a uno ... (forzazzurri)

Lazio, Kovacevic convinto: "Tudor è perfetto, gioca un bel calcio" - Si avvicina sempre di più il giorno di Lazio - Juventus, la prima di tre sfide in un mese tra le due squadre. Per l'occasione, il doppio ex della gara Darko Kovaecic ha parlato ...lalaziosiamonoi

Da Sarri a Tudor: Kamada si gioca il suo futuro alla Lazio - Il giapponese dopo essere diventato un oggetto misterioso con l'arrivo del nuovo allenatore punta ad un ruolo da protagonista per restare biancoceleste ...romatoday

Il Messaggero | Rinnovo e posto in squadra. Felipe e Zaccagni allo sprint per riprendersi la Lazio - Due esterni senza rinnovo e in cerca di spazio. Questa è la situazione di Felipe Anderson e Zaccagni, che lo scorso anno hanno ...laziopress