L’avvocata di Alessia Pifferi | “Bisogna rivedere la perizia psichiatrica | la scuola certificò la disabilità”

Processo Pifferi , l'avvocata Alessia Pontenani contro il pm Francesco De Tommasi. "Vorrei sapere come fa a sostenere le sue accuse". Insieme alle psicologhe del carcere di San Vittore è indagate per ... (fanpage)

Non si placa lo scontro tra le parti nel processo ad Alessia Pifferi , che nel luglio del 2022 ha fatto morire di stenti la figlia di 17 mesi dopo averla abbandonata a casa da sola per una settimana. ... (fanpage)

Il Consiglio federale prende atto del rapporto sul raggiungimento degli obiettivi della RUAG MRO nel 2023 - Berna, 28.03.2024 - Nella sua seduta del 15 marzo 2024 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del Consiglio d’amministrazione della RUAG MRO Holding SA (RUAG MRO) sul raggiungimento degli ob ...admin.ch

Sindrome Di Tietze: Cos'è E Come Si Cura - Riepilogo Un rigonfiamento della cartilagine, intorno alle articolazioni, che connette le costole superiori allo sterno. Questo può causare dolore al petto, ma non è una condizione grave. Sintomi Cara ...msn

Guida illustrata agli accessori per capelli da avere questa primavera - Un po' cottagecore, ma anche innegabilmente coquette, la primavera è la stagione in cui gli accessori per capelli si fanno protagonisti. Posandosi tra le ciocche per vestirle e adornarle, nastri, moll ...cosmopolitan