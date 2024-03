Lavoro | si riduce il tempo per trovarne uno nuovo | ecco quanto ci vuole

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nell'ultimo report di Umana si legge che nel 2023 sono bastati 4 mesi per trovare unimpiego, il 5% in meno rispetto all’anno precedente Siilmedio di ricollocazione per chi ha perso il proprioe chiede un aiuto per ritrovarlo: nel 2023 sono bastati 4 mesi per trovare un

Povertà record, la sociologa Morlicchio: “Un giovane su tre l’ha ereditata, ma non vedo argini. Scelte del governo fortemente classiste” - Il 2023 ha segnato un record per la povertà in Italia. Secondo l’indagine preliminare Istat appena rilasciata, 5,7 milioni di italiani vivono in povertà assoluta, mai così tanti. Al Sud l’incidenza pi ...ilfattoquotidiano

Ilaria Salis a processo a Budapest, entra in aula in catene - La maestra 39enne di Monza, detenuta nel carcere ungherese, è accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023 ...adnkronos

Smartworking e mobilità innovativa: come si ottimizzano i costi con il noleggio auto - In questo contesto, anche la mobilità aziendale ha subito un cambiamento: i dipendenti hanno ridotto gli spostamenti da casa a Lavoro e di conseguenza anche il traffico in strada e l’inquinamento ...webmagazine24