Lavoro | Renzi | ‘campo largo che lancia referendum contro Jobs act è contro il lavoro’  

Roma, 28 mar (Adnkronos) - " lancia re un referendum contro il Jobs Act come ha fatto la CGIL con l'accordo di esponenti del PD, Cinque Stelle e sinistra radicale dimostra che il campo largo è contro ... (liberoquotidiano)

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro la Fiorentina di Italiano. Le ultime sugli allenamenti rossoneri Il Milan è in un momento topico della stagione con la corsa al secondo posto in ... (calcionews24)