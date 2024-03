Laura Porta continua ad aiutare | in sua memoria | doni alla Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pistoia, 28 marzo 2024 – “Con questa strumentazionecontinuerà adil prossimo come faceva con tanto impegno e altruismo quando era una volontaria della". Così i "fratelli e le sorelle" della Confraternita di Pistoia hanno sottolineato il motivo per cui sui presidi sanitari acquistati con il denaro delle donazioni indic’è scritto il suo nome: perché anche chi li utilizzerà in futuro senza averla conosciuta contribuirà a mantenerne vivo il ricordo. Un ricordo che comunque resterà indelebile e commosso per molto tempo nella comunità pistoiese, tanto è stato tragico il destino di, 37 anni, infermiera, stroncata da un malore improvviso all’ottavo mese di gravidanza il 19 febbraio scorso. E non c’è stata speranza neppure ...