L’arbitro ’Fischia’ Sozza E’ internazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il match-salvezza Spezia-Ascoli, di lunedì alle 15, sarà diretto dalSimonedi Seregno.(nella foto), classe 1987, è un giovane già affermato, tra i migliori prospetti della classe arbitrale italiana, con all’attivo 39 direzioni in A, in aggiunta alle 36 in cadetteria. Sette i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di tre vittorie bianche (tra cui il derby Spezia-Sampdoria 2-1 e Spezia-Crotone 3-2 in A), tre pareggi e una sconfitta. Nell’attuale campionato ha già arbitrato lo Spezia nella gara con la Ternana (2-2). I suoi assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Federico Fontani di Siena, quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa (arbitro CanC). Al Var (al ‘Picco’) Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Giacomo Camplone di Pescara.