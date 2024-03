L’antimafia voyeuristica | cosa insegna il caso Matteo Messina Denaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da oltre un anno, anche dopo la sua morte, troviamo scoop sui giornali di nuove amanti di. Sembra che sia un filone che appassioni i lettori antimafiosi, quello della camera da letto del Boss di Castelvetrano. La gente non si chiede chi fossero i prestanome economici, su chi aveva, oltre a quelli già noti, di cui sono state sequestrate le aziende tanti anni fa ormai, investito l’ultimo dei grandi latitanti italiani. Lui in particolare, nome omen, aveva il pallino dele degli investimenti redditizi, dai supermercati all’eolico, passando per i villaggi turistici. Invece gli organismi preposti alle indagini stanno facendo passare un pastone, come si dice in gergo giornalistico, di notizie legate a fatti minori, carte d’identità, acquisti di beni personali e soprattutto amanti. Di fatto ...