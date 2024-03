L’Ancona si aggrappa alla scossa di Boscaglia Adesso la priorità è smuovere la classifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ Ancona si presenta allo scontro diretto salvezza contro la Spal senza le due figure più caratterizzanti il nuovo corso di origine matelicese, mister Colavitto ed il diesse Micciola. Entrambi avevano rappresentato anche le due voci di comunicazione verso la stampa e la tifoseria negli ultimi mesi, il primo sempre puntuale nelle conferenze pre e post partita, il secondo in un chiarimento sulla campagna acquisti di gennaio, che era sembrato dettato più da esigenze personali che non dsua posizione dirigenziale ufficiale di direttore sportivo e uomo-mercato. Tutti e due avevano escluso il passo indietro, ma è evidente che poi le motivazioni contenute nelle dimissioni di Micciola non potevano non ricadere sulla decisione dei vertici di esonerare l’allenatore. Colavitto, per la seconda volta, viene sollevato dall’incarico con la squadra in linea con gli obiettivi ...