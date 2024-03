L’AI di Google potrebbe far parte del prossimo grande aggiornamento iOS

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci sono dei fatti conclamati: Apple è, tra le grandi aziende del tech, il fanalino di coda nella classifica dello sviluppo di sistemi, strumenti e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Nonostante l'annuncio di nuovi e ulteriori investimenti – con l'annesso abbandono del decennale progetto della sua auto elettrica -, Cupertino non è ancora riuscita a toccare i livelli già commercializzati dalla concorrenza (basti pensare a Samsung che propri in questi giorni estenderà la propria AI anche ad alcuni modelli precedenti al Galaxy S24). Dunque, deve necessariamente correre ai ripari. Per farlo,infrangere uno degli storici tabù dell'azienda guidata da Tim Cook: portare Gemini AI (l'intelligenza artificiale di) all'interno deldi iOS su iPhone.