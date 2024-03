(Di giovedì 28 marzo 2024) Roberto Calenda, agente di, risponde alle “inesattezze” riportate sullariguardo al caso Acerbi e conferma il deposito di un video da parte del brasiliano.di, Roberto Calenda, è intervenuto con un duro comunicato per fare chiarezza sulla vicenda che ha visto protagonista il suo assistito dopo l’assoluzione di Acerbi. Nel mirino un articolo pubblicato sulladello Sport, definito con “gravi inesattezze e deduzioni fantasiose e offensive”. Le inesattezzeCalenda respinge al mittente le ricostruzionigiornalista Elisabetta Esposito, riguardanti in particolare la mancata presenza di un legale all’audizione e le presunte difficoltà di ...

Non accennano a placarsi le polemiche che hanno seguito quanto accaduto durante la partita tra Inter e Napoli dello scorso 17 marzo, con una presunta frase discriminatoria rivolta dal difensore ... (sportface)

Il procuratore del difensore del Napoli condivide sui social un messaggio molto duro per smentire "considerazioni para-giuridiche maldestre e che non aiutano a capire".Continua a leggere (fanpage)

Il procuratore Roberto Calenda ha voluto precisare alcune inesattezze circolate sui giornali in merito alla ricostruzione del caso Juan Jesus - Acerbi (ilgiornale)

L’agente di Juan Jesus smentisce la ricostruzione della Gazzetta : “Ricostruzione figlia di stereotipi” - Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, risponde alle "inesattezze" riportate sulla Gazzetta riguardo al caso Acerbi.napolipiu

Ag. Caprile: “Tecnicamente andrà in ritiro con il Napoli. Sul futuro…” - Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...tuttonapoli

Juan Jesus, lo sfogo dell’agente: “Ricostruzioni fantasiose e offensive. Ecco come stanno le cose…” - Visualizzazioni: 85 Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, si è sfogato su Twitter per la nota vicenda che ha visto coinvolti e il suo assistito e Acerbi. Juan Jesus, il messaggio social di Calenda In ...calciostyle