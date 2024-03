L’acqua nei Navigli tornerà il 21 aprile

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cambiano le date per la riammissione delle acque nei. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo del consorzio ETVilloresi nel corso della sua ultima riunione a fronte del ritardo con cui si stanno eseguendo le opere di ripristino spondale, riguardanti diversi tratti dei canali. Ritardi imputabili ai numerosi giorni di pioggia intensa che hanno interessato il territorio.sarà reimmessa nelo Grande il prossimo 21mentrenelo Pavese il giorno successivo. Lungo ilo di Bereguardo l’asciutta totale terminerà invece in data 8, mentre da martedì prossimanel tratto da Abbiategrasso alla cascina Conca di Morimondo. Nel Villoresi...

Gli ambulatori mobili in fase di allestimento al monoblocco destano profonde preoccupazioni. Mentre l’Asl si affretta a precisare che non esistono infiltrazioni d’ Acqua , Fratelli d’Italia denuncia ... (lanazione)

Sicurezza stradale, sosta selvaggia in alcune zone, scarsa visibilità dei passaggi pedonali, mancanza di percorsi ciclabili, scarsa manutenzione dei marciapiedi e della vegetazione. Sono alcune ... (lanazione)

Gruppo Sorbino, tradizione e innovazione. Una delle eccellenze del nostro territorio si racconta - Tra i brand fautori di questa eccellenza c’è sicuramente Sorbino Uomo, da 50 anni nel settore, una passione ereditata dal capostipite Giovanni Sorbino e proseguita dai figli Ciro, Modestino e Giuseppe ...padovanews

Apologia dei parassiti: non sono tutti da eliminare (come il tarlo asiatico) - Ebbene no, perché, se il tarlo asiatico del fusto è un parassita nocivo che va tenuto sotto controllo, ci sono migliaia di altre specie di parassiti a rischio di estinzione che invece rivestono un ...ecodibergamo