La via del vento | il nuovo film di Terrence Malick verrà presentato a Cannes 2025

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 28 marzo 2024) Come accade ogni anno, prima che il Festival del Cinema dipresenti la sua scaletta, circolano voci secondo cui ilepico biblico di, La via del(precedentemente noto come L’ultimo pianeta), potrebbe esserein anteprima nel 2024. Dovremo, purtroppo, aspettare il, ma, nel frattempo, abbiamo nuovi, esclusivi dettagli sull’attesissimo progetto. Mentre Martin Scorsese mira a iniziare la produzione del suo, Jesus, quest’anno,sta arrivando al quinto anno di montaggio per il suo prossimo progetto, segnando uno dei pochia concludere la produzione prima della pandemia a dover essere ancora distribuito. L’attore Géza Röhrig, che nel...