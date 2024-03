(Di giovedì 28 marzo 2024) Le pari opportunità? Passano in primis dai f, ma guai a sottovalutare le. La pensa così ildi Empoli che ha deciso di adottare delle vere e proprie ‘linee guida’ volte a determinare l’uso di unamministrativo che superi quei retaggi culturali ancora oggi basati sulla preminenza del genere maschile. E quindi, largo a unnon sessista e non discriminatorio in tutti glie neiamministrativi. Ilha approvato una delibera pervare un percorso di revisione delnella modulistica, negliemanati dall’ente così come nei testi relativi alle comunicazioni interne ed esterne, nei contenuti veicolati sui canali social ufficiali e ...

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Roberta Bertacchi , la ragazza di 26 anni trovata impiccata la mattina del 6 gennaio scorso sul balcone di casa a Casarano, in provincia di Lecce,... (leggo)

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Roberta Bertacchi , la ragazza di 26 anni trovata impiccata la mattina del 6 gennaio scorso sul balcone di casa a Casarano, in provincia di Lecce,... (leggo)

La svolta nel linguaggio. Il Comune riscrive atti e documenti: "Basta parole sessiste" - Adottate le linee guida per la parità di genere nei testi amministrativi. In arrivo una nuova scrittura con termini più inclusivi e rispettosi. L’assessora Torrini: "Una battaglia giusta per un futuro ...lanazione

Giovedì Santo in carcere. Domani tutte le Passioni - Oggi il vescovo Migliavacca alla santa messa con i detenuti di Arezzo. Domani la via Crucis in tutte le parrocchie, la rappresentazione di San Zeno.lanazione