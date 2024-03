La storia di Antonella | mamma studentessa | di notte partorisce sua figlia Gaia | il mattino dopo si laurea con 110 e lode

(Di giovedì 28 marzo 2024), una giovanetorinese iscritta al corso di progettazione delle aree verdi e del paesaggio presso l'Università di Genova, ha dimostrato che i limiti sono fatti per essere superati. L'articolo .

Poca voglia di parlare a Ischia nei due giorni che hanno accompagnato il funerale di Antonella Di Massa , la donna di 51 anni trovata morta in un terreno di Succhivo, a Ischia. Si attende l'esito ... (fanpage)

Antonella Fiordelisi si è raccontata in un'intervista a Chi, alla vigilia della prima puntata di Pechino Express. Sarà una delle concorrenti del reality che, ammette, "mi ha lasciato il segno". E ... (fanpage)

Antonella Di Massa, il marito a Chi l'ha visto: «La donna sdraiata sul marciapiede era lei Mostratemi la foto» - Chi l'ha visto, mercoledì 27 marzo, si occupa ancora del caso di Antonella Di Massa, la donna scomparsa ad Ischia e ritrovata morta undici giorni dopo in un ...ilmattino

L'incredibile storia di Enzo, laureato in medicina a 73 anni: "L'avevo promesso a papà" - Origini pugliesi, iscritto nel 1970, l'uomo ha conseguito il titolo all'università Vanvitelli dopo una vita piena di avversità: "Per me era un pensiero fisso" ...rainews

Chi l’ha visto, di cosa si è parlato ieri sera. Il marito di Antonella Di Massa: “C’è un’altra spiegazione” - Quella donna, notata da diversi ragazzi, era Antonella A “Chi l’ha visto” nuove testimonianze e filmati inediti nella puntata in onda mercoledì 27 marzo alle ore 21.20, su Rai 3. (Rai storia) Ne sa ...informazione