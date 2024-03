La stella della Premier League sostiene l’allenatore che diventerà il prossimo allenatore del Liverpool

(Di giovedì 28 marzo 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilè alla ricerca di un nuovodopo che Jürgen Klopp ha deciso di lasciare il club a fine stagione. Il leggendariotedesco ha avuto successo nel club del Merseyside ed è adorato dai tifosi e dalla comunità. Trovare il sostituto giusto non sarà un compito facile per i Reds. Sono stati collegati aldel Bayern Leverkusen Xabi Alonso, aldello Sporting Ruben Amorim e aldel Brighton Roberto De Zerbi. Il centrocampista portogheseAmorim per unirsi alLadel Fulham João Palhinha, parlando con O Jogo, ha sostenuto ...

Di seguito il comunicato: Venerdì 29 marzo alle ore 11 verranno consegna ti doni pasquali e progetti per l’estate ai giovani ospiti della fondazione Onlus Saverio de Bellis di Castellana Grotte in ... (noinotizie)

Milan, Calabria sicuro: “Scudetto Inter nel derby Non accadrà”, poi il commento sul suo futuro - quando i nerazzurri potrebbero realmente essere ad un passo dalla vittoria della seconda stella. Un vero e proprio smacco per il Milan che non soltanto dovrebbe perdere un match giocato in casa, ma ...tag24

Ristoranti a Firenze: gli chef under 35 da tenere d’occhio nel 2024 - Chi sono e dove lavorano i giovani della ristorazione fiorentina che promettono di svecchiare i ristoranti di Firenze stessi. Dalla cucina stellata alla stellata to be, fino all'etnico che non vuole p ...dissapore

Mercedes-Benz EQB e GLB: alla scoperta dei rinnovati SUV tempio di versatilità - Mercedes-Benz rinnova la gamma di EQB e GLB, i SUV di ingresso alla grande famiglia dei veicoli a ruote alte di Stoccarda. Primo contatto su strada ...ilgiornale