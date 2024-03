La solenne processione attraverserà il centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Con la messa Crismale celebrata ieri per entrambe le Diocesi di Gubbio e Città di Castello nella Cattedrale tifernate dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini si sono aperte le celebrazioni religiose in vista della Pasqua. Tra di esse fervono i preparativi per ladel Cristo Morto in programma domani venerdì 29 marzo, nelle vie delstorico. Una cerimonia religiosa che si ripete da secoli. Una tradizione antica che vede la partecipazione di tutte le confraternite della diocesi. "La loro presenza è un segno di unità e devozione e rappresenta un uso radicato nella vita religiosa della diocesi. Al passaggio dei fedeli, le luci delle case delle vie delsaranno spente, in segno di rispetto e devozione, creando un’atmosferae le strade saranno illuminate a foco vivo", ...