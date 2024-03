La sentenza suicida su Acerbi | il mito di Antigone e la ridicola giustizia sportiva

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Leggendo le singolari e contraddittorie motivazioni delladel giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sul caso Juan Jesus-, all’appassionato di storia del diritto viene in mente un libro di oltre un secolo fa: “Le sentenze suicide”. Fu scritto da un geniale avvocato napoletano, Gennaro Escobedo, fondatore della prestigiosa rivista “Lapenale”. Egli denunciava un fenomeno deteriore e ricorrente allorché buona parte dei delitti erano giudicati dalle corti di assise con i giudici popolari. Poteva accadere che costoro, numericamente in maggioranza, mettessero in minoranza i giudici professionali obbligandoli a decisioni finali cervellotiche e non condivise. Costoro, redigendo le motivazioni, ricorrevano a un disdicevole espediente: argomentavano in modo totalmente difforme dalla decisione finale. Ad esempio elencavano ...