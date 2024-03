La Roma vista da Dybala ?Campioni del #MadeInItalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutti gli ultimi highlights, interviste, notizie e approfondimenti per tenerti aggiornato…Guarda questo video su Youtube L'articolo proviene da JustCalcio.com.

In sala da pochi giorni, Eravamo bambini è il nuovo film di marco Martani, vicenda corale incentrata su una vendetta che arriva quasi fuori tempo massimo. Del numeroso cast abbiamo incontrato ... (comingsoon)

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro. (lanazione)

Con la mostra Senzatomica anche Roma dice no alle armi nucleari - Nel pieno di una nuova corsa agli armamenti, arriva a Roma la mostra “Senzatomica ... passando dalla storia alla politica all’impatto ambientale. Un punto di vista diverso dalla parte di tutti i ...globalist

Confindustria: sfida su voti tra Garrone e Orsini, Gozzi non si arrende - Roma, 27 mar. (askanews) – Ad una settimana dal voto per il nuovo presidente di Confindustria la tensione all’interno dell’associazione resta alta. L’imprenditore ligure Antonio Gozzi non si sarebbe a ...ildenaro

Roma, De Rossi sorride: recuperati Dybala e Baldanzi - (ANSA) - Roma, 27 MAR - La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo i giorni di riposo concessi da De Rossi in vista della gara di Lecce nel giorno di Pasquetta e sono diverse le ...tuttonapoli