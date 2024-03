La rivolta dei magistrati Test antidroga ai politici

Aumentano party o djset abusivi e aumentano gli abusi. L?escalation di serate e mini rave irregolari è fuori controllo, tra Napoli , provincia e non solo. Le feste non autorizzate sono... (ilmattino)

Non c’è pace per la Roma dei Friedkin , rivolta di tifosi e politici per il caro-prezzi contro il Milan . Lo scrive Repubblica nell’edizione Roma na. Prima la vicenda del licenziamento dell’impiegata ... (ilnapolista)

Sottrae 30mila euro ad anziani: denunciata - La 54enne era stata nominata amministratrice di sostegno, ma la figlia della coppia si accorge di operazioni sospette e avverte i carabinieri ...ilrestodelcarlino

Test psicoattitudinali, rivolta dei magistrati. E Nordio va all’attacco della legge Severino - E che dubbio c’è Anche se, come scopre Enrico Costa di Azione che bussa in via Arenula, «il testo dei test non c’è». Già, pure al Csm circola un magro riassunto. Nordio ha suggerito il metodo ...repubblica

Superbonus, allarme di Lazio e Abruzzo sui lavori post sisma. A rischio 22mila progetti per la ricostruzione - Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, si rivolge direttamente a Giorgia Meloni e chiede ... sul decreto Superbonus approvato a sorpresa nell’ultimo consiglio dei ministri. I loro territori ...ilmessaggero