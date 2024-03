La Regione dimentica il Sannio in spot promozionale | botta e risposta tra FI | FdI e PD

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl centrodestra della provincia di Benevento insorge contro il presidente dellaCampania Vincenzo De Luca per l’esclusione deldal video“Campania Divina” che vede come volto protagonista Alessandro Gassman. “Le ragioni, come al solito, sono sempre le stesse: il presidente De Luca – denuncia Fratelli d’Italia – pensa che lasia composta solo dalla fascia costiera o poco più. Non è un caso, che De Luca si rechi nelsolo quando c’è da fare campagna elettorale, mentre il resto del tempo la nostra provincia subisce una ingiusta marginalizzazione sotto tutti i punti di vista. In quanto a patrimonio artistico, culturale e storico abbiamo tanto da offrire anche se De Luca non lo sa”. “Nelle ultime ore, il disinteresse del governo regionale, ...

La Regione dimentica il Sannio in uno spot promozionale, scoppia la polemica politica - «Che De Luca abbia una visione della Campania limitata alla fascia costiera è cosa abbastanza nota e facilmente desumibile dal suo modus operandi politico istituzionale. Per cui non stupisce l’assenza ...ilsannioquotidiano

La Regione dimentica il Sannio in uno spot promozionale, scoppia la polemica - «Che De Luca abbia una visione della Campania limitata alla fascia costiera è cosa abbastanza nota e facilmente desumibile dal suo modus operandi politico istituzionale. Per cui non stupisce l’assenza ...ilsannioquotidiano

"Serve un Piano casa nazionale", l’appello della Regione al governo. Tutti i fondi investiti per l'emergenza abitativa - L'assessora Barbara Lori dal convegno in viale Aldo Moro sulle Strategie per l'abitare lancia un nuovo appello a Palazzo Chigi perché intervenga in maniera sistematica sul tema dell'emergenza ...bologna.repubblica